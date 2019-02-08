Ploota - инновационный спасательный жилет в виде ожерелья

После происшествия, которое могло трагически закончиться для челонов его семьи, немец Райнер Факеш изобрел инновационный спасательный жилет с датчиком в виде ожерелья. Он называется Ploota и он уже продается за 99 евро в двух вариантах, для детей и взрослых.

Ploota является компактным многоразовым изделием, с которым можно плавать и нырять без ограничения в движении, активируя при реальной необходимости. Если пользователь был погружен в воду более чем на 30 секунд, встроенные поплавки надуваются благодаря перезаправляемого картриджу с CO2 и человек быстро поднимается на поверхность.

Устройство в 50 раз меньше обычного спасательного жилета и весит всего 280 г, что позволяет его владельцам заниматься водными видами спорта высокой интенсивности, такими как серфинг, парусный спорт, катание на водных лыжах, дайвинг, с максимальной защитой и без дискомфорта.