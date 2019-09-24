Плюсы и минусы керамической плитки

2019-09-24, Автор - Владимир Байзаров; [72]
Мало кому об этом известно, но керамическая плитка является очень старым отделочным материалом. Впервые её начали применять около пяти тысяч лет назад. Благодаря своей практичности, керамическая плитка остается очень популярной и сегодня. Особенно это касается помещений с повышенной влажностью и высокой проходимостью. Более подробно о преимуществах и недостатках керамической плитки поговорим далее.

Дизайн

Производители, вроде Atemshop, предлагают огромное разнообразие видов, форм, размеров и расцветок керамической плитки, благодаря чему вы сможете создать уникальный интерьер.

Прочность

Керамическая плитка отличается высокой прочностью – в этом смысле она даже опережает бетон. Если быть точнее, то она может выдержать нагрузку в 30 тысяч тонн на м2, а это, между прочим, в 20 раз больше прочности бетона. Да, мраморная плитка еще прочнее, но она уступает керамике по другим параметрам.

Износоустойчивость

Этот пункт вытекает из предыдущего. При правильной эксплуатации керамическая плитка протянет полсотни лет, не сильно растеряв первоначальный вид.

Простота

Плитку относительно просто укладывать – по крайней мере, для этого не требуется каких-то специальных навыков.

Влагостойкость

Керамическая плитка не боится влаги, жира, моющих средств и не дает бактериям размножаться. А это значит, что ухаживать за ней будет очень просто.

Огнеустойчивость

Керамическая плитка обладает отличной теплопроводимостью, а потому она не загорится при воздействии высоких температур. Это очень важный параметр, если вы хотите организовать теплые полы.

Экологичность

Как известно, плитку делают из глины, а потому она не выделяет токсинов и отличается и гипоаллергенностью.

Практичность

Как известно, плитка не проводит электричество. А это значит отсутствие электростатического заряда, из-за которого прилипает пыль.

Из немногочисленных недостатков отметим низкую звукоизоляцию, из-за чего нужно делать бетонную стяжку для основания пола со звукоизоляционным слоем, хрупкость (да, плитка выдерживает высокие нагрузки, но она треснет, если уронить что-то тяжелое), высокую теплопроводность, из-за которой вы просто вынуждены будете сделать теплые полы, а также относительно высокую цену, обусловленную спецификой изготовления и её достоинствами. В ближайшее время мы изучим эту тему детальнее. Будет интересно обсудить ее с вами в комментариях.

Комментарии и отзывы
Как выбрать кольцо в ювелирном интернет ...
Как выбрать кольцо в ювелирном интернет Покупки в интернете стали неотъемлемой частью современной жизни. Все больше и больше торговых марок пр...
Аскорбиновая кислота – полезные свойства...
Аскорбиновая кислота – полезные свойстваАскорбиновая кислота находится в большом количестве в пищевых продуктах. Она важна дл...
Пять лучших производителей гитар...
Пять лучших производителей гитарГитара неспроста является одним из самых популярных музыкальных инструментов. Во многом это связано с тем...
Обзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-R...
Обзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RЭто удивительно, но клавиатуры используются не только для игр и набора текста, да и не только в паре с на...
Ноутбук Razer Blade Pro 17 получил 4K-эк...
Ноутбук Razer Blade Pro 17 получил 4K-экКомпания Razer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Razer Blade Pro 17, которая получила диспл...
Смартфон Realme XT с 64 Мп камерой выход...
Смартфон Realme XT с 64 Мп камерой выходПохоже, первым смартфоном на российском рынке с 64-Мп камерой станет не потенциальный бестселлер Redmi No...
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G ...
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G Вслед за революционным Mi Mix Alpha компания Xiaomi представила более привычный флагманский смартфон Mi 9...
Телевизоры Xiaomi TV Pro оказались очень...
Телевизоры Xiaomi TV Pro оказались оченьКак и ожидалось, компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров линейкой Xiaomi TV Pro, в которую вошл...


Обзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатураОбзор Corsair K83 Wireless (CH-9268046-RU). Мультимедийная клавиатура
Обзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помехОбзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помех
Обзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллерОбзор ADATA XPG SX8200 Pro 512GB (ASX8200PNP-512GT-C). Увеличенное быстродействие и новый контроллер
Обзор iBOX Z-820. Недорогой видеорегистратор с парковочной камерой Обзор iBOX Z-820. Недорогой видеорегистратор с парковочной камерой
Обзор Nobby Expert T-110. Беспроводная стереогарнитура с Bluetooth 5.0 Обзор Nobby Expert T-110. Беспроводная стереогарнитура с Bluetooth 5.0
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5G...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5GСегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который является новым флагма...
Обзор The Bradwell Conspiracy. Удивитель...
Обзор The Bradwell Conspiracy. УдивительПришло время поговорить об игре The Bradwell Conspiracy, которая нарисована стильно, сделана старожилами ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook Сегодня мы поговорим о достаточно странном ноутбуке, который стоит весьма адекватных денег, но при этом н...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0Пользователи привыкли к тому, что на современном рынке умных часов всего несколько брендов, которые могут...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. Шика...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. ШикаВ последнее время производители из Китая стали все чаще и чаще выпускать свои устройства с прицелом на по...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI Ea...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI EaОтечественная компания ELARI уже несколько лет покоряет рынок электроники. Их беспроводные наушники NanoP...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррор...
Обзор The Beast Inside. Необычный хоррорПришло время немного испортить себе нервы и поиграть в довольно страшную игру, которая заставит вас еще д...
Предварительный обзор XPG Summoner. Игро...
Предварительный обзор XPG Summoner. ИгроДавно хотели себе классную механическую клавиатуру, которая удовлетворит вас в играх и позволит много лет...
Harman Kardon представила линейку умной ...
Harman Kardon представила линейку умной 19 сентября в Москве прошла презентация линейки умной акустической системы Citation. В нее вошло сразу 8 ...
Обзор My Big Sister. Странная игра...
Обзор My Big Sister. Странная играДовольно часто разработчики из независимых студий удивляют нас качеством контента своих игр. Однако, это ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30...
Предварительный обзор Samsung Galaxy M30Когда-то давно Samsung делала непомерно дорогие смартфоны и называла их доступными, но теперь ситуация из...
Обзор Rebel Cops. Лучше не придумаешь...
Обзор Rebel Cops. Лучше не придумаешьВ продажу поступила игра Rebel Cops, которая позволит вам с головой погрузиться в увлекательный мир борьб...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor