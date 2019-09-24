Плюсы и минусы керамической плитки

Мало кому об этом известно, но керамическая плитка является очень старым отделочным материалом. Впервые её начали применять около пяти тысяч лет назад. Благодаря своей практичности, керамическая плитка остается очень популярной и сегодня. Особенно это касается помещений с повышенной влажностью и высокой проходимостью. Более подробно о преимуществах и недостатках керамической плитки поговорим далее.

Дизайн

Прочность

Производители, вроде Atemshop , предлагают огромное разнообразие видов, форм, размеров и расцветок керамической плитки, благодаря чему вы сможете создать уникальный интерьер.Керамическая плитка отличается высокой прочностью – в этом смысле она даже опережает бетон. Если быть точнее, то она может выдержать нагрузку в 30 тысяч тонн на м2, а это, между прочим, в 20 раз больше прочности бетона. Да, мраморная плитка еще прочнее, но она уступает керамике по другим параметрам.

Износоустойчивость

Простота

Этот пункт вытекает из предыдущего. При правильной эксплуатации керамическая плитка протянет полсотни лет, не сильно растеряв первоначальный вид.Плитку относительно просто укладывать – по крайней мере, для этого не требуется каких-то специальных навыков.

Влагостойкость

Огнеустойчивость

Керамическая плитка не боится влаги, жира, моющих средств и не дает бактериям размножаться. А это значит, что ухаживать за ней будет очень просто.Керамическая плитка обладает отличной теплопроводимостью, а потому она не загорится при воздействии высоких температур. Это очень важный параметр, если вы хотите организовать теплые полы.

Экологичность

Практичность

Как известно, плитку делают из глины, а потому она не выделяет токсинов и отличается и гипоаллергенностью.Как известно, плитка не проводит электричество. А это значит отсутствие электростатического заряда, из-за которого прилипает пыль.

Из немногочисленных недостатков отметим низкую звукоизоляцию, из-за чего нужно делать бетонную стяжку для основания пола со звукоизоляционным слоем, хрупкость (да, плитка выдерживает высокие нагрузки, но она треснет, если уронить что-то тяжелое), высокую теплопроводность, из-за которой вы просто вынуждены будете сделать теплые полы, а также относительно высокую цену, обусловленную спецификой изготовления и её достоинствами. В ближайшее время мы изучим эту тему детальнее. Будет интересно обсудить ее с вами в комментариях.