Плюсы и минусы пенопласта как утеплителя

Наверное, ни для кого не секрет, что пенопласт – это очень востребованный стройматериал. В частности, его активно используют для теплоизоляции самых разных зданий. Причем речь идет не только о внутренних работах, но и о наружных. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению плюсов и минусов пенопласта, стоит отметить один важный момент. Во многих случаях выгоднее покупать пенопласт напрямую с завода.

Рассматривать достоинства и недостатки будем на примере обычного ПСБ-С. Итак, первый плюс, это откровенная дешевизна. Да, на рынке хватает других материалов, которые лучше по некоторым компонентам, однако они дороже пенопласта. Второй момент, несмотря на низкую цену, пенополистирол имеет отличные показатели теплоизоляции. Благодаря этому свойству можно уменьшить толщину утеплителя. А при выборе некоторых других материалов толщина может вырасти в несколько раз.

Еще один важный плюс – малый вес. За счет этого преимущества уменьшается нагрузка на фундамент и стены. Это особенно актуально при утеплении многоэтажных зданий. Далее отметим универсальность пенопласта, ведь его можно использовать для утепления самых разных объектов: стены, цоколь, пол, потолок. Причем для каждого вида может быть несколько вариантов утепления. Еще одно преимущество ПСБ-С, это довольно долгий срок службы. Особенно, если вы защитили материал от прямого солнца, грызунов и прочих факторов. Качественный пенопласт может прослужить 30 лет и даже больше.

Говоря о пенопласте, нельзя забывать о его искусственном происхождении. Это делает его устойчивым к воздействию грибков и плохих микроорганизмов. Последний плюс пенопласта – это простота монтажа. Его легко резать и подгонять под необходимую форму.

А теперь перейдем к минусам. Главный минус пенопласта, это его токсичность при возгорании. Потому не рекомендуется использовать данный материал внутри жилых помещений. Здесь же отметим, что пенопласт выделяет вредные вещества (стирол) даже при небольшой температуре. Это особенно актуально для пенопласта низкого качества.

Не забываем о том, что в помещениях может накапливаться водяной пар, которому нужно выйти наружу. Пенопласт препятствует этому процессу и в результате образуется сырость. А еще этот материал очень боится солнечных лучей, которые способны быстро его разрушить. Не могут устоять от пенопласта и мыши. Здесь же стоит сказать о слабой прочности этого материала. Последний недостаток пенополистирола – низкая устойчивость для растворителей, которые почти мгновенно его разрушают. Так или иначе, мы перечислили самые очевидные плюсы и минусы пенопласта, а использовать его или нет, решать вам.