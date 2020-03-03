Почему VPN стал необходимостью?

Если вы читаете эти строки, то вы пользователь глобальной сети Интернет. Стало быть, хотя бы иногда вам нужна конфиденциальность в Сети. Скорее всего, для этого вы используете бесплатный VPN сервис. Однако конфиденциальность, это не единственная причина прибегнуть к помощи VPN. В этой заметке мы расскажем о том, почему современному пользователи нельзя прожить без так называемой виртуальной частной сети.

Конфиденциальность

И все-таки желание остаться неузнанным является главной причиной использования VPN. Как это происходит? Система создает цифровой туннель, через который перенаправляется трафик пользователя. Данные проходят через удаленные серверы, маскируя IP-адрес (обычно с шифрованием), а потому третьи лица не смогут вас идентифицировать. Более всего данная функция VPN востребована в бизнесе, когда нужно предоставить доступ к локальной сети удаленным пользователям, не допустив утечки данных.

Ограничения провайдера

Мало кто об этом знает, но иногда провайдеры намеренно занижают скорость передачи данных. Если вы хотите смотреть видео или фильмы на YouTube или других площадках без отключений и буферных подвисаний, то есть смысл задуматься об использовании сервисов VPN. Еще один возможный сценарий, это онлайн-игры, где просто необходимо быстрое и надежное соединение.

Прослушивание

Нет, этот пункт предназначен не только для параноиков или фанатов сериала «Мистер Робот». Представьте, что вы вышли в интернет через общественный Wi-Fi в торговом центре или, например, в отеле. Подобные соединения не шифруются и не защищены вашим личным паролем, а потому злоумышленники могут легко проникнуть в вашу частную жизнь. VPN-сервис замаскирует маршрут вашего трафика, зашифрует данные и скроет ваше устройство от преступников.

Скрыть реальное местоположение

Еще один сценарий будто из шпионского фильма. Иногда бывают ситуации, когда вам нужно, чтобы никто не узнал, где вы находитесь на самом деле. Скажем, вы уехали на отдых, но не желаете, чтобы работодатель или воры были в курсе этого. С помощью виртуальной частной сети можно выбрать сервер, который расположен в нужной вам стране. Так вы ловко одурачите тех, кто задумал следить за вами.

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