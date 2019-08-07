Почему пластиковые окна лучше деревянных? Плюсы и минусы

2019-08-07, Автор - Владимир Байзаров; [75]
На сегодняшний день очевидно, что пластиковые окна лучше старых деревянных почти по всем параметрам. Это касается шумо- и теплоизоляции, долговечности, и даже эстетической составляющей. Однако, прежде чем мы перейдем к более подробному разбору преимуществ и недостатков ПВХ-окон, отметим один важный момент. Если вы собираетесь устанавливать пластиковые окна в Москве, то лучше довериться проверенным компаниям, вроде "Окна Гарант".

Итак, первое достоинство пластиковых окон, это герметичность. Какой бы ураган или метель не бушевала на улице, в квартиру холодный воздух ни за что не попадет. Здесь же можно отметить отличную тепло- и шумоизоляцию окон ПВХ. Это особенно актуально зимой, и если ваша квартира расположена рядом с оживленной дорогой или трамвайными путями. Второе достоинство – долговечность. При правильном изготовлении и грамотной установке пластиковые окна прослужат от 25 до 50 лет. Некоторые производители даже дают гарантию на 40 лет. Третье преимущество ПВХ-окон в том, что они не требуют ухода в отличие от деревянных, которые нужно регулярно мыть, красить, развинчивать рамы и т.д. Пластиковые окна достаточно лишь протирать.

Следующий плюс, это, как ни странно, экологичность. Просто напомним вам о том, что из поливинилхлорида (из которого как раз и выполнена рама), изготавливают утюги, обувь, бутылки, детские игрушки и много чего еще. Для сравнения, более «экологичная» деревянная рама покрывается краской, которая уж точно вреднее обычного ПВХ.

Следующий пункт в пользу пластиковых окон, это их… красота. Да, мы привыкли к белым рамам, но ведь никто не мешает вам выбрать вариант другого цвета или с имитацией дерева. Ну а обычные стекла можно заменить тонированными, зеркальными или узорчатыми. Последний пункт, едва ли самый важный. Это, разумеется, доступность окон ПВХ. Ведь современные деревянные, алюминиевые и стеклопластиковые окна будут стоить гораздо дороже.

Теперь перейдем к немногим недостаткам пластиковых окон. Первый минус, они не могу поддерживать нормальный режим влажности, из-за чего порой наблюдается так называемый «парниковый эффект». Второй недостаток, пластиковые окна почти невозможно отремонтировать – проще поставить новый пакет. Третий минус субъективен – современные деревянные окна красивее обычных пластиковых, но при этом они гораздо дороже. В ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос детальнее.

Комментарии и отзывы
Обзор Dunobil Zoom Black Duo. Двухканаль...
Обзор Dunobil Zoom Black Duo. ДвухканальПродолжая изучение обновленной линейки двухканальных видеорегистраторов, мы сегодня детально изучим Dunob...
Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse будет с...
Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse будет сВ сети появилась информация о том, что графический ускоритель Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse стал досту...
Samsung Galaxy S7 все же будет получать ...
Samsung Galaxy S7 все же будет получать Не секрет, что смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 Edge стали одними из самых популярных моделей в линейке, ...
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 подешевел н...
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 подешевел нСетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi заметно снизила цену на популярный смартфон Pocopho...
Xiaomi готовит игровой монитор с частото...
Xiaomi готовит игровой монитор с частотоКажется, компания Xiaomi всерьез взялась за сегмент устройств для геймеров. Как сообщают сетевые источник...
Стала известная российская цена Samsung ...
Стала известная российская цена Samsung В сети появилась информация о российских ценах на смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+, которые буду...
ASUS анонсировала монитор ROG Swift PG27...
ASUS анонсировала монитор ROG Swift PG27Компания ASUS представила монитор ROG Swift PG279QR формата 2K/WQHD. Аппарат предназначен для использован...
Acer представила монитор XF252Q Xbmiiprz...
Acer представила монитор XF252Q XbmiiprzКомпания Acer выпустила монитор XF252Q Xbmiiprzx серии Nitro с 25-дюймовым экраном и разрешением 1920 на ...


Обзор Nobby Comfort S-115. Беспроводные наушники с функцией MP3 плеера Обзор Nobby Comfort S-115. Беспроводные наушники с функцией MP3 плеера
Обзор Hasee K670E-G6T3 V2.0. Самый доступный игровой ноутбук?Обзор Hasee K670E-G6T3 V2.0. Самый доступный игровой ноутбук?
Обзор умных спортивных часов Garmin Forerunner 245 MusicОбзор умных спортивных часов Garmin Forerunner 245 Music
Обзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкойОбзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкой
Обзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою ценуОбзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою цену
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor