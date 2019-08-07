Почему пластиковые окна лучше деревянных? Плюсы и минусы

На сегодняшний день очевидно, что пластиковые окна лучше старых деревянных почти по всем параметрам. Это касается шумо- и теплоизоляции, долговечности, и даже эстетической составляющей. Однако, прежде чем мы перейдем к более подробному разбору преимуществ и недостатков ПВХ-окон, отметим один важный момент. Если вы собираетесь устанавливать пластиковые окна в Москве , то лучше довериться проверенным компаниям, вроде "Окна Гарант".

Итак, первое достоинство пластиковых окон, это герметичность. Какой бы ураган или метель не бушевала на улице, в квартиру холодный воздух ни за что не попадет. Здесь же можно отметить отличную тепло- и шумоизоляцию окон ПВХ. Это особенно актуально зимой, и если ваша квартира расположена рядом с оживленной дорогой или трамвайными путями. Второе достоинство – долговечность. При правильном изготовлении и грамотной установке пластиковые окна прослужат от 25 до 50 лет. Некоторые производители даже дают гарантию на 40 лет. Третье преимущество ПВХ-окон в том, что они не требуют ухода в отличие от деревянных, которые нужно регулярно мыть, красить, развинчивать рамы и т.д. Пластиковые окна достаточно лишь протирать.

Следующий плюс, это, как ни странно, экологичность. Просто напомним вам о том, что из поливинилхлорида (из которого как раз и выполнена рама), изготавливают утюги, обувь, бутылки, детские игрушки и много чего еще. Для сравнения, более «экологичная» деревянная рама покрывается краской, которая уж точно вреднее обычного ПВХ.

Следующий пункт в пользу пластиковых окон, это их… красота. Да, мы привыкли к белым рамам, но ведь никто не мешает вам выбрать вариант другого цвета или с имитацией дерева. Ну а обычные стекла можно заменить тонированными, зеркальными или узорчатыми. Последний пункт, едва ли самый важный. Это, разумеется, доступность окон ПВХ. Ведь современные деревянные, алюминиевые и стеклопластиковые окна будут стоить гораздо дороже.

Теперь перейдем к немногим недостаткам пластиковых окон. Первый минус, они не могу поддерживать нормальный режим влажности, из-за чего порой наблюдается так называемый «парниковый эффект». Второй недостаток, пластиковые окна почти невозможно отремонтировать – проще поставить новый пакет. Третий минус субъективен – современные деревянные окна красивее обычных пластиковых, но при этом они гораздо дороже. В ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос детальнее.