Почему важно отдыхать друг от друга

2019-05-20, Автор - Эдуард Иванов; [77]

Вначале любых отношений вы желаете проводить буквально каждое мгновение рядом с любимым человеком. Но со временем подобное магнетическое желание проходит и приходит ворох мыслей касательно, что было бы хорошо иногда побыть в одиночестве, либо провести свободное время в компании своих друзей или близких.

Но не нужно думать, что подобные желания – это зло и что любовь умерла. Просто наступает такой период, когда влюбленным людям нужно побыть не вместе.

Отдых друг от друга в отношениях – это такой же «фундамент» человеческих связей, как и совместное времяпровождение.

Почему отдых не вместе это хорошо?

  • У вас будет возможность заново взглянуть на своего любимого человека. Всем прекрасно понятно, что после даже незначительной разлуки, встреча влюбленных наполнена самыми страстными красками. Иногда нужно исчезать с глаз своего партнера, чтобы не утонуть в ежедневной рутине;
  • Продемонстрировать партнеру, что выверите ему. Любые запреты не нравятся никому, особенно парням, которым потакают что их частые походы в баню или на футбол с друзьями, это своего рода шанс встретить другую;
  • Стать для него интересной. Если вы каждый день не отходите от своего мужчины ни на шаг, то не нужно особенно удивляться, если однажды вы узнаете, что он нашел кого-то на стороне. В вашей жизни должно быть время не только на него: гуляйте с подругами, посещайте тренажёрный зал, проводите свободный досуг в активной форме.

Отпуск порознь

Есть ли логика в том, чтобы провести часть отпуска не вместе? С одной стороны, представительницы слабого пола бояться подобной формы отдыха, так как думают, что мужчина может завести курортный роман. Но, у подобного вида времяпровождения есть парочка неоспоримых преимуществ, которые заставят женщину иначе взглянуть на свою вторую половинку:

  • Отдых не вместе – отличный вариант для той пары, в которой разные представления о форме и наполненности свободного времяпровождения. Если он любит нежиться на пляже, а вы не можете усидеть на месте и часа, то лучше съездить отдохнуть в разные места, чтобы оба остались максимально довольны отпуском;
  • За временной промежуток, проведенный порознь, вы можете немного измениться внешне (скинуть пару килограмм, обрести новый имидж). Ваш супруг точно обрадуется подобным пертурбациям и даже станет любить вас немного, но больше.

Логично, что подобная форма отдыха подойдёт только тем парам, которые максимально доверят друг другу. Иначе – постоянные ссоры, скандалы и монотонные выяснения отношений.


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