Подборка лучших 4К экшн-камер

Xiaomi MiJia 4K

Для людей ведущих активный образ жизни и не сидящих целыми днями в офисах, важно запечатлеть каждый момент своей жизни. Но что если у него, заняты руки или он уже летит с парашютом. Конечно же на такие случаи, всегда выручит экшн-камера, с записью в 4К. Поэтому мы предлагаем вам посмотреть подборку лучших экшн-камер с записью видео в 4К.

Gmini MagicEye HDS5100

Экшн-камера Xiaomi MiJia 4K - эта камера в черном корпусе обладает характеристиками, присущими профессиональному оборудованию: камера способна производить запись в формате 4K со скоростью 30 кадр/сек. Это позволяет получать видео максимально высокой четкости, их еще называют Ultra HD 4K. Устройство ведет видео съемку в разрешении 3840x2160 и использует видеопроцессор Ambarella A12S75, без которого такие показатели были бы невозможны. XiaoMi MiJia 4K оборудована собственным аккумулятором емкостью 1450 мА ч, который позволит произвести полноценную двухчасовую съемку, после чего модель потребует зарядку.

Rekam A340

Экшн-камера Gmini MagicEye HDS5100 - эта камера обладает возможностью записи в формате FullHD 1080p с частотой 60 кадров в секунду. Вам будет доступна съемка в формате 4K: при разрешении 4096x2160 камера ведет съемку с частотой 30 кадров в секунду. В объектив устройства попадают практически все объекты: угол обзора видеокамеры равен 170°. В модели реализованы режимы Time Lapse и Slow Motion. Преимуществом Gmini MagicEye HDS5100 является возможность управления съемкой по Wi-Fi. Эта функция будет особенно полезна при съемке дикой природы. Поддерживаются смартфоны под управлением iOS и Android.

Rekam XPROOF EX640

Экшн-камера Rekam A340 - Экшн-видеокамера Rekam A340 обладает впечатляющим для такого типа устройств разрешением в 16 Мп и позволяет снимать самые экстремальные «подвиги» для истории и тут же делиться ими с друзьями посредством Интернета. CMOS-матрица обеспечивает возможность снимать видео разрешением до 3840x2160 при частоте до 30 кадров/с. Если уменьшить разрешение, то камера может снимать видео с частотой до 120 кадров/с. Угол обзора камеры составляет 170°. Устройство может снимать не только видео, но и замедленную съемку, и одиночные снимки разрешением до 4608x3456.

AC Robin Zed5 SE

Экшн-камера Rekam XPROOF EX640 - это простая в использовании и качественная экшн камера, которая снимает видео в разрешении вплоть до HD 4K и позволяет запечатлеть самые интересные и экстремальные моменты активного отдыха. Важной характеристикой корпуса является его водонепроницаемость, которая дает возможность использования устройства не только под дождем, но и на небольшой глубине. Объектив устройства обладает достаточно широким углом обзора в 140 градусов. Управлять ею можно на расстоянии со смартфона или планшета благодаря встроенному модулю Wi-Fi

Экшн-камера AC Robin Zed5 SE - для тех, кто не мыслит свою жизнь без порции адреналина и предпочитает вести активный образ жизни, отличным выбором станет экшн видеокамера AC Robin ZED5 SE. С ней вы сможете фиксировать самые увлекательные события вашей жизни, и не имеет значения ни место съемки, ни скорость движения – на качество фото и видео это никак не скажется. С камерой на 12 Мп вам обеспечен четкие фото, устройство поддерживает запись видео высокой четкости Ultra HD 4K со скоростью 30 кадр/сек при максимальном разрешении.