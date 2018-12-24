Подборка лучших дрель-шуруповертов

2018-12-24, Автор - Ganibal; Продукт - Hammer ACD12LE; [103]
Как часто вам приходилось закручивать неудобные и длинные шурупы или саморезы отверткой? И с уверенностью могу сказать, что в такие моменты вы думали об удобном шуруповерте, который в миг бы закрутил этот саморез. В таком случае мы подготовили для вас подборку лучших дрель-шуруповертов.

Hammer ACD12LE

Дрель-шуруповерт Hammer ACD12LE - эта безударная дрель предназначена для сверления отверстий в дереве, пластике и металле, а так же для работ по откручиванию/закручиванию шурупов и других крепежей. Для удобства предусмотрены 19 ступеней крутящего момента и функция реверса. Отсутствие саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе возможны, благодаря литий-ионной технологии.

Bort BAB-18IX2LI-FD

Дрель-шуруповерт Bort BAB-18IX2LI-FD - аккумуляторная дрель-шуруповерт, предназначена для разных работ по сверлению и завинчиванию шурупов. Инструмент оснащён быстрозажимным сверлильным патроном и несколькими ступенями крутящего момента. Дрель-шуруповерт BORT BAB-18Ux2Li-FDK оснащается двумя Li-Ion аккумуляторами емкостью 1,5 Ач, обеспечивающим продолжительную автономную работу. Жесткий кейс, которым комплектуется представленная модель, позволит легко транспортировать инструмент, не боясь за его сохранность.

ЗУБР ДА-12-2-Ли КМ1

Дрель-шуруповерт ЗУБР ДА-12-2-Ли КМ1 - это устройство безударного типа, может выполнять сверление материалов. Зажим подходит для оснастки с хвостовиком от 0.8 до 10 мм. В этой модели присутствует приятная подсветка. Она позволяет полноценно работать в условиях недостаточного освещения. Предусмотрена электронная защита от перегрузок. С ее помощью можно увеличить надежность и исключить поломку важных компонентов. Особая конструкция редуктора обеспечивает высокий крутящий момент при любых оборотах. В корпусе присутствует индикатор, он позволит получить информацию о текущем состоянии батареи.

Metabo PowerMaxx BS Quick Basic 0

Дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Quick Basic 0 - этот шуруповерт оснащен быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Встроенная подсветка позволяет работать инструментом при плохом освещении. 20 ступеней крутящего момента + ступень сверления обеспечивают универсальность применения. Функция реверса служит для легкого выведения сверла из материала.

BOSCH GSB 12V-15 0

Дрель-шуруповерт BOSCH GSB 12V-15 0 - данный шуруповерт имеет малые габариты, благодаря чему удобен для заворачивания шурупов и сверления над головой и в труднодоступных местах. Быстрозажимный патрон избавляет от необходимости пользоваться ключом при замене рабочего материала. 20 позиций крутящего момента помогают подстроиться под конкретный тип материала. Инновационный двухскоростной редуктор повышает эффективность работы дрели.

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