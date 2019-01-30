Подборка лучших мужских коньков

СК Leader

Зима - это самая лучшая пора для активного зимнего отдыха и спорта. у каждого свои потребности, кто-то предпочитает спуститься с гор на сноуборде или лыжах, а у кого то страсть по ровному льду и конькам. К выбору коньков нужно подходить с умом, ведь от этого зависит удобство катания и ваше удовольствие и эмоции. Поэтому мы подготовили подборку лучших мужских коньков по мнению МегаОбзор.

Larsen Light

Мужские коньки СК Leader - это любительские коньки, предназначенные для отдыха и времяпровождения на катке. Данная модель обеспечивают естественное положение стопы и щиколотки, не позволяя ноге болтаться. Мужские коньки СК Leader состоят из 2 сапожков, они вставляются один в другой. Внутренние сапожки - очень теплые, в них можно кататься в мороз. После катания внутренний сапожок можно постирать и просушить - он не теряет форму. Модель разработана с подвижным кафом и фиксирующим лодыжку пластиковым ремнем.

Bauer Supreme S140

Мужские коньки Larsen Light - данные коньки рекомендованы для начинающих игроков в хоккей. Ботинок сделан из нейлона и морозоустойчивого поливинилхлорида. А внутренний слой - из сетчатого нейлона и поливинилхлорида. Язычок обтянут войлоком. Стойка состоит из белого прочного пластика. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали. Удобный суппорт голеностопа. В этих коньках любой неопытный человек сможет устоять на льду.

KHL Legend

Мужские коньки Bauer Supreme S140 - эта модель рассчитана на широкий круг любителей хоккея. Степень защиты, маневренность и динамические характеристики данного конька ориентированы на игру в хоккей начального уровня. Благодаря облегченному стакану TUUK, низкому весу и анатомической колодки anatomical heel support эти коньки выдерживают большие нагрузки, обеспечивая плотную посадку ботинка на ноге что позволяет быстро маневрировать и меньше уставать ногам.

Bauer Supreme S27

Мужские коньки KHL Legend - это прекрасная любительская модель коньков с уникальным стильным дизайном, выполненным в новой стилистической концепции КХЛ. В таких коньках Вы будете выделяться на любом катке. Коньки KHL Legend - это прекрасный подарок для любого любителя хоккея! Коньки поставляются в стильной коробке и с заводской заточкой лезвия, что позволяет сразу приступить к катанию, не тратя времени и денег на заточку. Коньки подходят для использования на открытом и закрытом льду.

Мужские коньки Bauer Supreme S27 - это новинка сезона 2018 года обладает комфортной посадкой и оптимальным уровнем жесткости ботинка. Стойкая к истиранию и механическим нагрузкам внешняя отделка корпуса ботинок выполнена из высокопрочного материала 3-D Trueform tech PU. Корпус ботинок термоформируемый, что позволяет получить удобную, индивидуальную посадку. В области лодыжки располагаются вставки, выполненные из легкой пены с эффектом памяти, которая точно повторяет анатомические контуры ноги и создает плотную посадку и надежную фиксацию ноги внутри ботинка. Внутренний язычок имеет футеровку, выполненную из белого войлока плотностью 30 oz и интегрированную защиту плюсневой кости, которая выполнена из пены средней плотности. Материалом подошвы является термопластичная резина. На коньках этой модели установлены стаканы Tuuk LightSpeed Pro II и лезвия Tuuk, которые выполнены из нержавеющей стали.