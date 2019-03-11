Подборка лучших наборов инструментов

Hyundai K 56

Каждый мужчина должен иметь свой комплект инструментов, а если они укомплектованы в одном чемоданчике то это просто шикарно. Современные наборы ручного инструмента представляют из себя прочные пластиковые кейсы, в которых находится мощный комплект металлических ключей, торцевых головок и т.д. Выбор таких наборов на современном рынке очень широк и может ввести в заблуждение даже настоящего мастера. Чтобы не ошибиться с выбором, мы представляем вашему вниманию топ лучших наборов инструментов по мнению МегаОбзор.

Ombra OMT82S12

Набор инструментов Hyundai K 56 - станет отличным решением для приобретения. С его помощью можно проводить различные виды работ. Набор подойдет как для профессионалов, так и для домашнего использования. Комплект Hyundai K 56 поставляется в пластиковом кейсе. В нем можно хранить все инструменты и комфортно переносить их между объектами. Кейс выполнен из надежных полимерных материалов. В набор входят биты, торцевые головки, гаечные ключи, отвертки, губцевый инструмент, молоток. Дополнительно в комплекте присутствует карданный шарнир, адаптер, отверточная рукоять, ключ-трещотка. Вы получите все необходимое для дальнейшего применения. Инструменты получили эргономичные рукоятки. Они прекрасно лежат в руках и не возникает дискомфорта при их использовании. При изготовлении предметов применялся особенный хромованадиевый сплав. Он отличается высокой прочностью, выдерживает серьезные нагрузки при эксплуатации. Дополнительно данный сплав не подвергается коррозии, на инструментах не появятся следы ржавчины.

BERGER Франкфурт BG151-1214

Набор инструментов Ombra OMT82S12 - это универсальный комплект для проведения различных работ по ремонту и обслуживанию легковых и грузовых автомобилей. Он также отлично подойдет для выполнения разных работ в домашних условиях. В состав набора входят 82 предмета, изготовленных из высокопрочного и коррозиестойкого сплава. Инструменты поставляются в крепком пластиком кейсе, устойчивом к ударам. В Ombra OMT82S12 входят 12-гранные головки, что позволяет облегчить установку головки на гайку или болт и применять набор для деталей с 12-гранным профилем. Также в наборе имеются Т-образный вороток, трещотка, удлинители, гибкий удлинитель, биты различных типов и держатели к ним, отверточная рукоятка, карданный шарнир, трещотка с быстрым сбросом, две свечные головки и комбинированные ключи.

STAYER 22055-H36

Набор инструментов BERGER Франкфурт BG151-1214 - важное подспорье профессиональному ремонтнику или просто деловитому хозяину дома. Ведь в удобном кейсе Berger BG151-1214 компактно представлены наиболее необходимые предметы для удобного крепежа. В данном наборе есть большой выбор гаечных ключей наиболее часто используемого формата, а также автотестер 6-12-24 В и адаптер для бит на 5/16. Кроме того, в состав данного набора входят биты и торцевые головки, а также губцевый инструмент и отвертка. Благодаря огромному комплекту торцевых головок различных типов вам не придется нервно искать нужный инструмент в тот момент, когда его наличие под рукой особенно важно. Достаточно будет просто открыть ваш кейс с удобным комплектом от Berger BG151-1214. Также очень удобным будет и наличие в данном наборе удлинителей на 50, 125, и 250 миллиметров, наличие Т-образного и шарнирного воротков, трещотки, скользящего проводника и карданного шарнира. Всего в комплекте 151 предмет.

Kraftool 27976-H66

Набор инструментов STAYER 22055-H36 - включает в себя все предметы, которые требуются для осуществления самых разнообразных работ слесарного, разметочного, монтажного типа, а также для того, чтобы выполнить строительные операции. Все рабочие части изделий изготовлены с применением закаленной инструментальной стали. Для создания рукоятки инструментов использовался практичный маслостойкий пластик. В состав STAYER Умелец 22055-H36 входят следующие предметы: молоток, технические ножницы, рулетка, разводной ключ, напильник, нож с сегментированными лезвиями, переставные клещи, отвертки, клейкая лента ПВХ, отвертка для бит, тестер напряжения, мини-ножовка по металлу, плоскогубцы, угольник, разметочный карандаш, имбусовые ключи, измерительная линейка.

Набор инструментов Kraftool 27976-H66 - принадлежит к числу профессиональных. Он разработан с учетом всех требований и предназначается для применения в индустриальных условиях. Благодаря использованию высококлассных материалов обеспечивается максимальная износоустойчивость изделий. Все инструменты способны выдерживать наиболее интенсивные нагрузки с большим ресурсом и максимально высоким качеством выполнения работ. Для создания KRAFTOOL 27976-H66 применялась закаленная высококачественная хромованадиевая и хромомолибденовая сталь. Наличие профиля SUPER-LOCK обеспечит возможность перенесения нагрузки в соответствии с техническими требованиями. Все изделия хранятся в пластиковом кейсе. KRAFTOOL 27976-H66 - надежные инструменты с отменным качеством.