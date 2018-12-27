Подборка необходимых вещей для путешественников

2018-12-27, Автор - Ganibal; Продукт - Лыжные очки JULI; [27]
Зима - это не только холод и снег, это еще отличный сезон для путешественников. Во время поездки куда либо часто сталкиваешься с тем что, что то важное или нужно оставляешь дома. Обычно это небольшие, малоприметные вещи. Ниже мы привели подборку необходимых вещей для путешественников.

Лыжные очки JULI

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Лыжные очки JULI - это отличные универсальные лыжные очки с противотуманной двойной линзой подходящие как для мужчин, так и для женщин. Благодаря удобной регулировки ремня отлично подойдет ко всем типам шлемов. Высокая эффективность защиты от тумана и УФ. Прочные двойные линзы помогут вам, ориентироваться во время спуска с гор, защищая вас от ярких лучей солнца и от запотевания.

Горнолыжные перчатки Kineed

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Горнолыжные перчатки Kineed - это профессиональные горнолыжные перчатки, из прочного влагозащищенного и теплого материала. Благодаря современному стилю они подойдут как для мужчин, так и для женщин. Важной особенностью этих перчаток является то что на больших и указательных пальцах нанесены полиуретановые покрытия, благодаря чему, вы сможете пользоваться смартфоном, не снимая перчатки. Это отличный вариант как для профессионалов, так и для любителей горнолыжного спорта.

Power bank Vinsic

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Power bank Vinsic - это внешний аккумулятор емкостью 12000 мАч. Устройство оснащено парой выходных микро-USB разъемов с максимальным током 2.4 А при 5 В выходном напряжении. Благодаря светодиодному дисплею, можно точно узнать остаток заряда в аккумуляторе, в процентном соотношении. Корпус выполнен из тонкого алюминия, что придает прочности и можно не опасаться за падения на твердые поверхности.

Органайзер для чемодана P.travel

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Органайзер для чемодана P.travel - это отличный органайзер для ваших вещей. Благодаря нему, у вас в чемодане освободится много места и будет идеальный порядок. Органайзер выполнен из водоотталкивающего нейлона, что поможет вашим вещам не промокнуть и не испачкаться по время дороги.

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