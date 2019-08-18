Поддержка потоковой передачи UHD Netflix для AMD RX 5700

В новом обновлении Radeon Software Adrenaline Edition версии 19.8.1 представлена ​​поддержка PlayReady 3.0 для серии RX 5700. PlayReady - это собственная форма DRM от Microsoft для Windows, которая поддерживается потоковыми сервисами, такими как Netflix, и необходима для просмотра Ultra HD в Windows 10.

Поддержка потоковой передачи UHD является главной особенностью этого последнего обновления драйвера AMD, в нее также включено несколько исправлений ошибок. Настройки Radeon Chill теперь будут корректно синхронизироваться с настройками игрового профиля при изменении с помощью Radeon Overlay. Проблемы с черным экраном или мерцанием при разгоне памяти при запуске игр также должны быть решены.

В Radeon AntiLag были сделаны некоторые улучшения, чтобы избежать влияния на частоту кадров в некоторых играх. Также есть несколько других исправленных ошибок, в дополнение к некоторым известным проблемам, которые все еще требуют внимания, включая заикание в некоторых случаях на мониторах FreeSync 240 Гц.