Подключаться к другому компьютеру можно будет прямо в Google Chrome

Google прекратит поддержку приложения Chrome Remote Desktop и позволит управлять другим компьютером через веб-сайт.

Раньше обе стороны должны были загружать Chrome Remote Desktop из Chrome Web Store. Новая страница в браузере не заменит приложение для Mac и Windows. Просто теперь нужно будет выполнять меньше действий для подключения. В разделе «Удаленный доступ» можно сгенерировать код доступа, который будет использоваться помощником для входа в систему. Тому, кто собирается взаимодействовать с чужим компьютером, нужно открыть вкладку «Удаленная поддержка» и ввести этот код.

Также появятся новые функции, например улучшенная поддержка нескольких мониторов. Веб-сайт объединит приложения для Android и iOS, которые позволяют получить доступ к компьютеру со смартфона. Поддержка приложения Chrome Remote Desktop прекратится 30 июня.