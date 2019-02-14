Поиск по умолчанию в iOS стоит Google почти $10 млрд

Доходы Apple от услуг значительно выросли в прошлом году и продолжает расти. Согласно последним оценкам Goldman Sachs, огромная пятая часть денег, полученных бизнесом в 2018 году, была получена непосредственно от Google.

Эта доля выражается в цифре, которая колеблется от 9 до 10 миллиардов долларов и напрямую связана с поисковыми усилиями интернет-гиганта. В настоящее время Apple является одним из крупнейших каналов получения трафика для Google - на него приходится примерно половина всего дохода от мобильной связи - и чтобы поддерживать эти цифры, компания ежегодно выплачивает Apple значительную сумму.

Google платит за то, чтобы оставаться поисковиком по умолчанию на устройствах iOS, а не конкурирующей поисковой системой. Недостатком соглашения является то, что Apple может продолжать увеличивать цены каждый год. Если Google откажется платить сумму, то Apple может просто обратиться к конкуренту, такому как Microsoft, и сделать Bing поисковой системой по умолчанию.