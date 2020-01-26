Появился аналог Apple AirDrop для Android смартфонов

Nearby Sharing это технология для быстрой передачи файлов между устройствами по Wi-Fi и Bluetooth.

Технология Nearby Sharing от компаний Google сможет работать на всех Android-смартфонах.

В сети уже есть видео ролик где протестировали функцию Nearby Sharing на смартфонах Google Pixel 2 XL и Google Pixel 4. И судя по видео ролику функция прекрасно работает.

Технологию Nearby Sharing компания Google официально должна представит на конференции для разработчиков Google I/O 2020, которая пройдет с 12 по 14 мая.