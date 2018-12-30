Покупаем трафик с умом

2018-12-30, Автор - Влад Волошин; [46]
Иногда для продвижения своего бизнеса или сайта нужно воспользоваться сервисами вроде buy traffic, которые позволяют получить дополнительный приток трафика к вам на проект. Например, это крайне важно для поднятия вашей страницы в поисковых системах — Google знает, как часто на ваш сайт заходят пользователи и если он не пользуется популярностью, то сайт рано или поздно начнет просто опускаться вниз. Здесь стоит дать немного статистики — большая часть пользователей никогда не переходит на вторую страницу поисковой выдачи, если на первой есть хотя бы три подходящих варианта. А их там, как показывает практика, обычно намного больше.

То есть, к примеру, вы открыли сайт со своей личной информацией и хотите предоставлять свои услуги юриста или строителя. Это грубый пример, но на нем становится понятно, почему сервисы по привлечению трафика полезны. Итак, вы предоставляете услуги строителя и хотите, чтобы ваши услуги видели в поисковой системе, хотите повысить посещаемость страницы. Для этого вы покупаете услуги на сайте, который мы указали вверху, и за вполне разумные деньги получаете небольшое продвижение. В этом нет ничего нового и проекты постоянно пользуются подобными услугами, так как это дешево и полезно.

Кроме того, вы можете правильно спланировать трафик, который вам нужен. Например, если вы позиционируете свой проект как интересный продукт для пользователей со смартфонами, то намного выгоднее тратить ресурсы на трафик с мобильных телефонов. Это даст больше конверсии, у вас будут более привлекательные показатели и так далее. То есть, стоит проанализировать свои услуги и проект, посмотреть на варианты трафика и потом выбрать наиболее подходящий вариант. Тут также стоит добавить, что не лишним будет взять базовые версии каждого тарифного плана и попробовать их поочередно, чтобы проверить эффективность именно в вашем случае.

Отдельно выделим социальные сети, в которых трафик тоже можно приобрести. Сейчас многие малые бизнесы строят свои проекты именно в социальных сетях, так как это бесплатно — завел страничку и продавай товары или услуги, не нужно переживать о доменном имени, сайте, сервере и так далее. Да и продвижение в социальных сетях стоит копейки, а теперь вы еще и трафик можете туда нагнать для получения необходимого результата. Отличный сервис со вполне адекватными ценами, который обязательно стоит попробовать и оценить.

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