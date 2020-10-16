Полные спецификации Moto E7

В прошлом месяце Motorola анонсировала смартфон Moto E7 Plus, похоже, что теперь компания готовится к выпуску своего младшего брата, то есть Moto E7.

Moto E7 оснащен 6,2-дюймовым дисплеем Max Vision с разрешением HD + 720 x 1520 пикселей. В каплевидном вырезе на экране находится 5-мегапиксельная камера для селфи. На тыльной стороне устройства находится система с двумя камерами , светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев. В состав камеры входят основная камера на 13 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя.

За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 632 в паре 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Смартфон работает под управлением ОС Android 10 и оснащен аккумулятором емкостью 3500 мАч, который обещает 2 дня автономной работы. Другие функции Moto E7 включают 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, microUSB и 3,5-мм аудиоразъем.