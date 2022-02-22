Пользователь подал в суд за кражу NFT

По сообщению информационного издания decrypt, человек, который по незнанию продал свой NFT Bored Ape за бесценок, подает в суд на OpenSea, утверждая, что платформа знала о уязвимости в своей платформе, которая позволяла хакерам покупать незарегистрированные NFT за небольшую часть рыночной цены. Тимоти МакКимми утверждал в жалобе, что он даже не выставил свою Bored Ape № 3475 на продажу, но хакеру удалось купить ее всего за 0,01 ETH (26 долларов США), а затем продать за 99 ETH (250 000 долларов США в текущих ценах). МакКимми заявил в иске, что Ape является одним из 10 000 NFT приматов Bored Ape Yacht Club, выпущенных ограниченным тиражом, и предположительно находится в верхнем 14-м проценте с точки зрения стоимости. Таким образом, он добивается «возвращения скучающей обезьяны… и/или возмещения ущерба на сумму более 1 миллиона долларов».

Более того, он утверждает, что OpenSea знала об ошибке, которая широко освещалась в СМИ, но отказалась остановить торговлю. «Вместо того, чтобы закрыть свою платформу для решения и исправления этих проблем с безопасностью, Ответчик продолжал работать», — сказал он в жалобе. МакКимми стал жертвой эксплойта «неактивного листинга» в OpenSea, из-за которого несколько пользователей потеряли до 1,8 миллиона долларов в NFT. Согласно расшифровке, OpenSea обращалась к некоторым жертвам с просьбой об урегулировании, предлагая им более низкую цену, чем может стоить их NFT. Теперь, видимо, платформе придётся идти в суд и решать проблему там.