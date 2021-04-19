Гигант социальных сетей Facebook работает над объединением всех своих приложений, чтобы обеспечить удобство работы пользователям. Платформа социальных сетей уже выпустила некоторые функции, которые объединяются друг с другом: WhatsApp, Instagram и Facebook. Новая утечка показывает еще один пример интеграции между двумя крупнейшими платформами социальных сетей - Facebook и WhatsApp.

Следовательно пользователи Facebook Messenger скоро смогут общаться с пользователями WhatsApp на платформе. Проще говоря, пользователям Messenger не нужно будет открывать приложение WhatsApp на своем смартфоне, чтобы общаться со своими контактами. Messenger скоро позволит своим пользователям связываться с контактами WhatsApp на платформе.