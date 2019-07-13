Пользователи Twitter в Канаде смогут скрывать ответы на свои твиты.

В апреле этого года, Twitter объявил о своих планах экспериментировать с новой функцией, которая позволит пользователям скрывать ответы на свои твиты. Чтобы пользователи могли скрывать ответы на свои твиты, Twitter включит новую опцию «Скрыть ответ». Новая функция фактически не удаляет твиты. Вместо этого он просто скрывает их от представления по умолчанию. Пользователи, которые хотят видеть скрытые ответы на твит, могут нажать на серый значок, чтобы увидеть их.

Запустив эту функцию в одной стране, у нее будет достаточно отзывов, чтобы понять, как эта функция должна работать в других странах. Компания настроит эту функцию на основе отзывов пользователей. Twitter приглашает всех поделиться своими отзывами о новом инструменте. В последнее время Twitter подвергается большой критике за неспособность бороться со злоупотреблениями и спамом на своей платформе.