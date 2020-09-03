Пользователи iOS получат новый расширенный видеоредактор Google Photo

Google постоянно выпускает актуальные обновления для своих продуктов. Компания не забыла и об iOS, о чем свидетельствуют недавние обновления, которые она выпустила для видеоредактора в приложении Google Фото. Кнопка редактирования теперь открывает четыре параметра настройки, расположенные в нижней части экрана. Первая называется вкладкой воспроизведения и позволяет пользователям регулировать длину видеоклипа. Пользователи также могут использовать его для экспорта кадров, а также для предварительного просмотра отредактированного видео с помощью ползунка.

Пользователи также могут использовать фильтры к своим видео, а если они захотят изменить настройку цвета и освещения, то могут найти эту опцию на третьей вкладке. Четвертая настойка позволит обрезать видео вручную или использовать стандартные настройки квадрата, 16: 9, 4: 3 и 3: 2. Эта же вкладка также содержит возможность для пользователей повернуть свое видео. Как странно бы не звучало, но обновленный видеоредактор для Google Фото в настоящее время доступен только в версии приложения для iOS.