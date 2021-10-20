Попрощайтесь с размытыми фотографиями с помощью Face Unblur на Pixel 6

Серия Pixel 6 знаменует собой возвращение Google в категорию флагманских телефонов и поставляется с некоторыми неотразимыми характеристиками - новым чипом Tensor, разработанным Google, обновленным аппаратным обеспечением камеры, современным дизайном и всеми достоинствами программного обеспечения от Google. Говоря о программном обеспечении, одна из таких функций, представленных в серии Pixel 6 - это Face Unblur. Алгоритмы компьютерной фотографии Google всегда удивляли нас и Face Unblur не исключение. Как следует из названия, это новая функция Pixel 6, которая направлена ​​на исправление размытых лиц на ваших фотографиях.

Принцип работы Face Unblur заключается в том, что еще до того, как вы щелкнули по изображению, камера начинает искать лица в кадре. Когда он обнаруживает лицо, срабатывает дополнительная камера, которая представляет собой сверхширокоугольный снимок, для одновременной съемки двух изображений. По сути, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, основная камера захватывает основное изображение с нормальной экспозицией, чтобы уменьшить шум. Наряду с этим сверхширокоугольная камера также делает снимок, но с гораздо более быстрой выдержкой, чтобы нейтрализовать размытие. Затем Pixel 6 использует машинное обучение, чтобы объединить два изображения и создать фотографию с четким лицом и низким уровнем шума.