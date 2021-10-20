Попрощайтесь с размытыми фотографиями с помощью Face Unblur на Pixel 6

Принцип работы Face Unblur заключается в том, что еще до того, как вы щелкнули по изображению, камера начинает искать лица в кадре. Когда он обнаруживает лицо, срабатывает дополнительная камера, которая представляет собой сверхширокоугольный снимок, для одновременной съемки двух изображений. По сути, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, основная камера захватывает основное изображение с нормальной экспозицией, чтобы уменьшить шум. Наряду с этим сверхширокоугольная камера также делает снимок, но с гораздо более быстрой выдержкой, чтобы нейтрализовать размытие. Затем Pixel 6 использует машинное обучение, чтобы объединить два изображения и создать фотографию с четким лицом и низким уровнем шума.