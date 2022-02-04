Последнее обновление Google Фото для Pixel 6 сломало функцию волшебного ластика

Согласно многочисленным сообщениям в Интернете, последнее обновление приложения Google Фото (версия 5.76.0.425427310) сломало функцию волшебного ластика на устройствах Pixel 6. Ошибка, похоже, затрагивает многих владельцев Pixel 6 и 6 Pro, и пока нет возможности ее исправить. Как только вы переходите к фотографии и пытаетесь использовать функцию волшебного ластика на телефоне, приложение вылетает и выбрасывает вас на главный экран.

Это последняя из длинного списка ошибок и проблем линейки Pixel 6. Среди прочего , мы видели проблемы с сетевым подключением, неудачное декабрьское обновление программного обеспечения и неотвечающие сканеры отпечатков пальцев. В настоящее время нет решения для ошибки волшебного ластика.
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