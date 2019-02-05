Последнее обновление Viber добавляет новый интерфейс и функцию скрытых номеров

Viber выпустил 10-ю версию своего приложения для iOS и Android. Новая версия имеет полностью белый пользовательский интерфейс, который является последней тенденцией среди приложений, но со знакомыми фиолетовыми акцентами. Теперь есть единый список чатов, который содержит все ваши чаты из частных, групповых чатов и сообществ.

Viber также представил людям возможность общаться, не раскрывая их номера. В Сообществах вы теперь можете отправлять сообщения другим людям, не раскрывая номера телефонов друг друга, используя новую функцию скрытых номеров чатов. Разработчики Viber пообещали, что вскоре появятся групповые звонки с участием до 5 человек. Обновление уже доступно для загрузки.