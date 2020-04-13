Поставки ПК в первом квартале упали на восемь процентов

2020-04-13, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Canalys; [94]
Согласно недавнему отчету исследовательской компании Canalys, в первом квартале 2020 года поставщики поставили 53,7 миллиона настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций по всему миру, что на 8% меньше, чем за тот же период годом ранее. Это был самый большой спад поставок ПК с первого квартала 2016 года.

Среди пяти крупнейших поставщиков Apple пострадала больше всего, так как объем поставок сократился на 21% в годовом исчислении. Также нехватка процессоров Intel не является единственным фактором, который играет здесь. Многие фабрики в Китае не смогли вновь открыться из-за запрета заказов, что затруднило производство.

Ишан Датт, аналитик Canalys, сказал: "По мере того, как мы приближаемся ко второму кварталу, производственные ограничения в Китае ослабли. Но резкий рост спроса на ПК в первом квартале вряд ли будет устойчивым, а остальная часть года выглядит менее позитивно. Немногие предприятия будут тратить средства на технологии для своих офисов, в то время как многие дома будут оснащены новым оборудованием. Началась глобальная рецессия – предприятия обанкротятся, и миллионы вновь станут безработными."


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