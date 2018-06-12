Поступление в ВУЗ Чехии в несколько шагов

2018-06-12, Автор - Влад Волошин; [74]
В последнее время молодые люди из Украины, России и других стран ближнего зарубежья стараются получать образование в Европе. Это вполне понятное желание, ведь если вы получаете диплом в высшем учебном заведении Европы, то можете работать там без каких-либо ограничений, получать приличную заработную плату и жить в странах, где уровень жизни заметно выше. Правда, взять и отправиться на учёбу в ту же Чехию не так просто, нужно иметь определенные знания, документы, получить визу и так далее. В этом нам поможет сервис https://www.gostudy.cz/, который специализируется на помощи студентам в переезде и поступлении в местные высшие учебные заведения Чехии.

Стоит понимать, что в Чехии обучение на всех трёх уровнях полностью бесплатное. Это важный момент, ведь в Европе ВУЗ обычно стоит больших денег и не каждый местный житель может себе позволить учиться в каком-то дорогом университете, не говоря уже о студентах из менее развитых стран. Однако, когда обучение бесплатное, есть смысл стараться для сдачи экзаменов и потом получать знания на самом высоком уровне без оплаты самого обучения. Шикарный бонус, особенно если учитывать, что потом ваш диплом будет действителен не только на территории Чехии.

Для поступления в ВУЗ вам нужно выучить чешский язык, ведь все лекции и занятия в университетах проводятся на этом языке. Благо, чешский язык является славянским, так что выучить его не составит особо труда. Для этого нужно будет потрудиться и ходить на курсы, но бесплатное обучение того стоит, правда? И, конечно, нужно будет сдать экзамены для поступления в высшие учебное заведение. Для этого нужно будет ходить на подготовительные курсы, где вы получите базовые знания и понятие, которые потом откроют вам двери любого университета Чехии, даже самого престижного. И, что самое удивительное, в этом нет ничего сложного.

Стоимость курса по подготовке к поступлению стоит от 2500 евро, что по меркам большинства европейских университетов настоящие копейки. Конечно, итоговая стоимость обучения зависит еще и от количества часов, которые вам нужны для подготовки и получения необходимой базы знаний. Но, нужно помнить, что за эти деньги вы получаете не только знания, но и визовая поддержка, консультации, помощь в различных вопросах и даже подаче документов. Получается, вам нужно лишь подучить язык, сходить на курсы и потом вам полностью помогут составить все документы для поступления.

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