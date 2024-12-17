Представлен бюджетный смартфон Moto G05

Компания Motorola представила бюджетный смартфон Moto G05, одной из особенностей которого стал 6,67-дюймовым IPS-экран с разрешением 1604:720 точек, кадровой частотой 90 Гц и яркостью до 1000 нит. Новинку также оснастили 8-Мп фронтальной камерой, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, 12-нанометровым чипсетом MediaTek Helio G81-Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, защитой от пыли и воды (IP54) и боковым сканером отпечатков пальцев.