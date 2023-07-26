Представлен дрон DJI Air 3

Компания DJI пополнила ассортимент дронов моделью DJI Air 3, которая уже доступна для покупки по цене в 1100 долларов за базовую комплектацию. Новинка характеризуется двумя 48-Мп камерами с 1/1,3-дюймовым CMOS-сенсором, 24-мм объективом с диафрагмой F1,7 и 70-мм оптикой с аптертурой F2,8, возможностью записывать видео в 4K при 60 к/с c HDR или 4K и 100 к/с без HDR, режимом съемки с двух камер одновременно, временем полета от одного заряда 46 минут, возможностью передавать видео в 1080p при 60 к/с на дистанции до 20 км и системой распознавания препятствий во всех направлениях, которая дебютировала в DJI Mavic 3.

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