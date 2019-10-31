Представлен дрон DJI Mavic Mini. Его не нужно регистрировать

2019-10-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - DJI Mavic Mini; [13]
Компания DJI пополнила ассортимент дронов Mavic Mini, главной особенностью которого стала его масса (249 г). Это значит, что для него не требуется регистрация. Новинка характеризуется размерами 140:82:57 мм в сложенном и 245:290:55 мм в разложенном состоянии, автономность 30 минут, 12 Мп камерой с возможностью записи в разрешении 2,7K и битрейтом 40 Мбит/с, трёхосевым стабилизатором, максимальной скоростью 47 км/ч и максимальной высотой 3 км. Обычная версия дрона оценена в 400 долларов, а за 500 долларов можно купить комплект Fly More, в который вошли две дополнительные батареи, защита для лопастей, сумка, три комплекта лопастей и контроллер.


Комментарии и отзывы DJI Mavic Mini
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