Представлен дрон DJI Mavic Mini. Его не нужно регистрировать

Компания DJI пополнила ассортимент дронов Mavic Mini, главной особенностью которого стала его масса (249 г). Это значит, что для него не требуется регистрация. Новинка характеризуется размерами 140:82:57 мм в сложенном и 245:290:55 мм в разложенном состоянии, автономность 30 минут, 12 Мп камерой с возможностью записи в разрешении 2,7K и битрейтом 40 Мбит/с, трёхосевым стабилизатором, максимальной скоростью 47 км/ч и максимальной высотой 3 км. Обычная версия дрона оценена в 400 долларов, а за 500 долларов можно купить комплект Fly More, в который вошли две дополнительные батареи, защита для лопастей, сумка, три комплекта лопастей и контроллер.