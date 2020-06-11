Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5

Как и было обещано, сегодня утром компания Xiaomi представила умный браслет Xiaomi Mi Band 5. Итак, новинку оснастили более удобной магнитной зарядкой, 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем, анимированными циферблатами с персонажами популярных мультфильмов и аниме, более производительным процессором для ускоренного и точного отслеживания 11 видов активности и слежения за менструальным циклом для женщин, улучшенной функцией отслеживание сна, пульсоксиметром, барометром и функцией удалённого управления камерой со смартфона. Браслет появится в китайской продаже уже 18 июня по цене в 27 долларов без модуля NFC и 32 доллара с NFC.