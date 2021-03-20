Представлен кулер Noctua NH-U12S Redux

Noctua представила башенный кулер NH-U12S Redux.

Кулер получил тонкий радиатор высоту 158 мм, что позволит использовать его практически в любом корпусе. Кулер оснащен четырьмя тепловыми трубками. Основание и трубки изготовлены из никелированной меди. Термопаста NT-H1 нанесена на основание с завода.

Noctua NH-U12S Redux комплектуется 120 мм вентилятором NF-P12 Redux с максимальной скоростью вращения 1700 об/мин. Заявленный уровень шума 25,1 дБ. Кулер совместим с разъемами Intel и AMD.

Стоимость процессорного кулера Noctua NH-U12S Redux составит около 50 долларов.
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Представлен кулер Noctua NH-U12S Redux

Noctua представила башенный кулер NH-U12S Redux. ...
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