Представлен кулер Noctua NH-U12S Redux

Noctua представила башенный кулер NH-U12S Redux.

Кулер получил тонкий радиатор высоту 158 мм, что позволит использовать его практически в любом корпусе. Кулер оснащен четырьмя тепловыми трубками. Основание и трубки изготовлены из никелированной меди. Термопаста NT-H1 нанесена на основание с завода.

Noctua NH-U12S Redux комплектуется 120 мм вентилятором NF-P12 Redux с максимальной скоростью вращения 1700 об/мин. Заявленный уровень шума 25,1 дБ. Кулер совместим с разъемами Intel и AMD.

Стоимость процессорного кулера Noctua NH-U12S Redux составит около 50 долларов.