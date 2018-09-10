Представлен новый GPS-видеорегистратор Inspector Katran, созданный на базе процессора NTK96658 (432 МГц) и матрицы Sony IMX323 (1/3″). Устройство способно вести съемку в разрешении FULL HD. Широкий угол обзора в 130 градусов обеспечит самую полную картину происходящего на дороге. Просмотреть отснятое видео или выставить оптимальные настройки можно на встроенном дисплее 2,7 дюйма. В арсенале устройства присутствуют функция улучшения качества изображения WDR, функция «Парковка», а также датчик движения и G-сенсор (датчик удара). Хранение информации происходит на карту памяти microSDHC объемом от 8 Гб до 64 Гб 10-го класса скорости. Розничная стоимость новинки около 6250 рублей.