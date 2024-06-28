Представлен велокомпьютер Garmin Edge 1050

Компания Garmin пополнила ассортимент велокомпьютеров моделью Edge 1050, которая оценена в 700 долларов. Новинка характеризуется 3,5-дюймовым цветным IPS-экраном с разрешением 480:800 точек и максимальной яркостью 1000 нит, 64 ГБ флеш-памяти, динамиком, многодиапазонным датчиком GNSS, гироскопом, магнитометром, акселерометром, барометрическим высотомером, датчиком освещенности, функцией оповещения о дорожных опасностях, адаптивным обучением событий, звуковым оповещением, поддержкой Garmin Pay и Connect IQ, а загруженными картами, автономностью до 60 часов в режиме энергосбережения, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IPX7, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth, Wi-Fi и ANT+.

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