Представлен видеорегистратор DIGMA FreeDrive 550 DUAL INCAR

DIGMA запустил в продажу видеорегистратор DIGMA FreeDrive 550 DUAL INCAR. Модель позволяет записывать всё происходящее как снаружи автомобиля, так и внутри салона. Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 550 DUAL INCAR работает на базе тандема процессора Novatek NTK96658 и CMOS-сенсора Sony Exmor IMX322. Устройство обладает широкими углами обзора в 170°. Благодаря встроенному режиму Wide Dynamic Range (WDR) видеорегистратор позволяет записывать видео с широким цветовым диапазоном. Встроенный G-сенсор автоматически начинает запись в случае резкого торможения, ускорения или удара. Также при экстренных ситуациях произведённая запись получает атрибут “Только для чтения”, предотвращая перезапись файла.

Все файлы записываются в формате MOV. Их можно просматривать напрямую, на 3-дюймовом IPS-экране с разрешением 320x240 (QVGA). Встроенный микрофон позволяет записывать видео со звуком. Поддерживаются карты microSDHC объемом до 128 ГБ. Устройство локализовано на русский и английский языки. В комплектацию входят: видеорегистратор, камера для съёмки внутри салона, крепление на лобовое стекло автомобиля, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.