Представлен видеорегистратор Huawei Smart LNDU 4K Dashcam

Компания Huawei представила видеорегистратор Smart LNDU 4K Dashcam, который оценен в 80 долларов. Новинку оснастили камерой с датчиком изображения Sony IMX415 оптического формата 1/2,8 и объективом с оптической конструкцией из 7 элементов и диафрагмой с максимальным значением F/1,75, поддержкой записи видео в разрешении 4К, поддержкой технологии HarmonyOS Connect для быстрого соединения устройства со смартфоном через Bluetooth, Huawei Smart LNDU 4K Dashcam с системой предупреждения о выходе из полосы движения, предупреждения о возможном столкновении с едущим спереди автомобилем и знаках ограничения скорости, а также поддержкой голосового управления.

Представлен видеорегистратор Huawei Smart LNDU 4K Dashcam…
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