Представлен видеорегистратор Mio MiVue C317

Mio Technology объявляет о старте продаж нового компактного видеорегистратора MiVue C317. Несмотря на скромные размеры и доступную цену, новинка может похвастаться сбалансированным набором функций и грамотными инженерными решениями. В компактный корпус инженеры уместили всё необходимое для высококачественной дорожной съёмки. У MiVue C317 высокочувствительная Full HD-матрица, которая гарантирует чёткое изображение даже в условиях недостаточной освещённости.

Съёмка ведётся с частотой 30 кадров в секунду и сжатием Motion JPEG. Главное преимущество этого формата – чёткие стоп-кадры, которые позволяют рассмотреть любую деталь дорожной обстановки, вплоть до номеров машин. Ещё одна особенность MiVue C317 – конденсатор в качестве источника питания. У него есть ряд преимуществ: например, он устойчив к перепадам температур, не вздувается и не взрывается при нагреве, экологически безопасен, не занимает много места внутри корпуса и выдерживает до 100 000 зарядок. Новинка уже появилась в продаже во всех крупных сетевых магазинах электроники по цене 3990 руб.