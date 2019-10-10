Представлена экшн-камера AC Robin Zed2 PRO

2019-10-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AC Robin Zed2 PRO; [70]
AC Robin объявляет о выходе новой модели экшн-камеры - AC Robin Zed2 PRO В начале октября отечественному потребителю предложена новая камера от производителя экшн-техники компании AC Robin. Zed2 PRO – это экшн-камера, позволяющая снимать видео Full HD с частотой 60 кадров в секунду и сохранять фото в качестве до 20 мегапикселей. Ключевыми особенностями этой камеры являются: высококачественный сенсорный экран, улучшенные эргономические показатели, надежный защитный бокс и, конечно, пульт дистанционного управления, входящий в комплект поставки камеры.

Рекомендованная производителем цена AC Robin Zed2 PRO составляет 8990.

Ключевые характеристики AC Robin Zed2 PRO:
  • Сенсорный IPS экран, с количеством точек 240х320 и яркий OLED дисплей.
  • Возможность подключения внешнего микрофона.
  • Улучшенный защитный корпус с надежной системой фиксации.
  • Продуманное расположение кнопок, защищенные от пыли и влаги разъемы и слот для карты памяти, качественный материал корпуса
  • Подключение к смартфону по Wi-Fi и управление камерой с помощью пульта ДУ, входящим в комплект поставки.
  • Гарантия 12 месяцев. Бесплатная доставка при гарантийном случае.

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