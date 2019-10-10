Представлена экшн-камера AC Robin Zed2 PRO

AC Robin объявляет о выходе новой модели экшн-камеры - AC Robin Zed2 PRO В начале октября отечественному потребителю предложена новая камера от производителя экшн-техники компании AC Robin. Zed2 PRO – это экшн-камера, позволяющая снимать видео Full HD с частотой 60 кадров в секунду и сохранять фото в качестве до 20 мегапикселей. Ключевыми особенностями этой камеры являются: высококачественный сенсорный экран, улучшенные эргономические показатели, надежный защитный бокс и, конечно, пульт дистанционного управления, входящий в комплект поставки камеры.

Рекомендованная производителем цена AC Robin Zed2 PRO составляет 8990.

Сенсорный IPS экран, с количеством точек 240х320 и яркий OLED дисплей.

Возможность подключения внешнего микрофона.

Улучшенный защитный корпус с надежной системой фиксации.

Продуманное расположение кнопок, защищенные от пыли и влаги разъемы и слот для карты памяти, качественный материал корпуса

Подключение к смартфону по Wi-Fi и управление камерой с помощью пульта ДУ, входящим в комплект поставки.

Гарантия 12 месяцев. Бесплатная доставка при гарантийном случае.

Ключевые характеристики AC Robin Zed2 PRO: