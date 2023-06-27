Представлена экшн-камера Insta360 Go 3

Компания Insta360 пополнила ассортимент экшн-камер крошечной моделью Insta360 Go, которая оценена в 380 долларов за комплект с 32 ГБ встроенной памяти, Action Pod и тремя креплениями. Новинка характеризуется массой 35 граммов, подвеской с магнитом, креплением-прищепкой Easy Clip и поворотной подставкой, чтобы приклеивать камеру к поверхности, записью видео в разрешением до 2720:1536 пикселей (формат 2,7K), двумя встроенными микрофонами, обновленным голосовым управлением, отсутствием лимита на время записи, аксессуаром Action Pod, который представляет собой откидной дисплей и дополнительный аккумулятор, автономностью до 45 минут записи (170 минут с Action Pod), адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (802.11a/n/ac, 5 ГГц), а также защитой от воды в соответствии со степенью IPX8.