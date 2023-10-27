Представлена камера DJI OSMO Pocket 3

Компания DJI пополнила ассортимент экшн-камер моделью OSMO Pocket 3, которая ориентирована на видеоблогеров. Новинку оснастили дюймовым датчиком CMOS, возможностью записывать видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду, записью HDR-видео в 1080p при 240 к/с и 2,7K при 120 к/c, поддержкой 10-битных цветовых режимов D-Log M и HLG, фильтром Glamour Effects 2, функцией ActiveTrack 6.0 для отслеживания движений человека в кадре, 4-кратным цифровым зумом, режимом панорамной съемки, 2-дюймовым поворотным экраном с разрешением 556:314 пикселей, яркостью 700 нит и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, батареей ёмкостью 1300 мАч и автономностью до 116 минут при съемке в 4K/60 к/с. Цена базового комплекта Osmo Pocket 3 составляет 520 долларов.