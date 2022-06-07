Представлена новая система Apple CarPlay для автомобилей

Компания Apple представила новую систему CarPlay, которая стала частью iOS 16. Особенностью новой системы является поддержка управления всеми системами автомобиля, приборной панелью и всеми экранами.

Через CarPlay можно настраивать работу системы климат-контроля, подогрева и вентиляции сидений, а также отслеживать всю необходимую информацию об автомобиле, включая количество топлива в баке, заряд аккумулятора, показания спидометра и тахометра и температура охлаждающей жидкости. Новое поколение CarPlay будет поддерживать несколько экранов. На данный момент, CarPlay подтверждена с такими производителями как Ford, Lincoln, Mercedes-Benz, Infiniti, Honda, Acura, Jaguar, Land Rover, Audi, Nissan, Volvo и Porsche.

Первые автомобили с новой системой будут представлены в конце этого года.
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