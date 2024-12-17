Представлена универсальная автоматическая кормушка Planeta Laika

Модель от Planeta Laika подходит для сухих, влажных, дегидрированных и натуральных кормов. Устройство имеет пять отсеков по 380 мл каждый, что соответствует примерно 200 г сухого корма, что делает его подходящим для кошек и собак средних пород до 40 кг. Комбинированное питание в течение дня также возможно.
Свежесть влажного и натурального корма сохраняется до 12 часов с помощью четырех охлаждающих аккумуляторов. Основное преимущество кормушки — это возможность удаленного управления и гибкой настройки режима питания через мобильное приложение Smart Life на платформе Tuya. Устройство удобно в использовании, безопасно для животных и легко в уходе благодаря простоте разборки и мойки.