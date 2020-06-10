Представлены CENMAX FHD-200, FHD-400, FHD-500, FHD-550 и FHD-650

Линейка видеорегистраторов CENMAX пополнилась сразу 5 новыми устройствами:CENMAX FHD-200 – модель, исполненная в классическом дизайне, квадратной формы, на процессоре AX3291, записывающая в разрешении Full HD при скорости 30 кадров в секунду, оснащенная 2.0″ (320×240) ЖК-экраном, матрицей SP140A (1/4″). Видеорегистратор оснащен режимом парковки, датчиком движения и акселерометром.

CENMAX FHD-400 – модель, исполненная в классическом дизайне, прямоугольной формы, на процессоре AX3291, записывающая в разрешении Full HD при скорости 30 кадров в секунду, оснащенная 2.0″ IPS (320×240) ЖК-экраном, матрицей SP140A (1/4″). Видеорегистратор оснащен режимом парковки, датчиком движения и акселерометром.

CENMAX FHD-500 – модель с магнитным креплением с активным питанием, исполненная в классическом дизайне, прямоугольной формы, на процессоре GeneralPlus 6248, записывающая в разрешении Full HD при скорости 30 кадров в секунду, оснащенная 3.0″ IPS (640×480) ЖК-экраном, матрицей SС2363. Видеорегистратор оснащен режимом парковки, датчиком движения и акселерометром.CENMAX FHD-550 – модель с расширенным функционалом: в комплект CENMAX FHD-500 добавлена дополнительная камера, снимающая в качестве HD.

CENMAX FHD-650 – модель, оснащенная GPS модулем, исполненная в классическом дизайне, квадратной формы, на процессоре GeneralPlus GP5168, записывающая в разрешении Full HD при скорости 30 кадров в секунду, оснащенная 2.0″ (320×240) ЖК-экраном, матрицей GC2023 (1/3″)). Видеорегистратор имеет режим парковки, датчик движения, акселерометром и поддерживает функцию WDR.В ближайшее время устройства поступят в продажу.