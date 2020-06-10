Представлены CENMAX FHD-200, FHD-400, FHD-500, FHD-550 и FHD-650

Линейка видеорегистраторов CENMAX пополнилась сразу 5 новыми устройствами:

CENMAX FHD-200 – модель, исполненная в классическом дизайне, квадратной формы, на процессоре AX3291, записывающая в разрешении Full HD при скорости 30 кадров в секунду, оснащенная 2.0″ (320×240) ЖК-экраном, матрицей SP140A (1/4″). Видеорегистратор оснащен режимом парковки, датчиком движения и акселерометром.

CENMAX FHD-400 – модель, исполненная в классическом дизайне, прямоугольной формы, на процессоре AX3291, записывающая в разрешении Full HD при скорости 30 кадров в секунду, оснащенная 2.0″ IPS (320×240) ЖК-экраном, матрицей SP140A (1/4″). Видеорегистратор оснащен режимом парковки, датчиком движения и акселерометром.

CENMAX FHD-500 – модель с магнитным креплением с активным питанием, исполненная в классическом дизайне, прямоугольной формы, на процессоре GeneralPlus 6248, записывающая в разрешении Full HD при скорости 30 кадров в секунду, оснащенная 3.0″ IPS (640×480) ЖК-экраном, матрицей SС2363. Видеорегистратор оснащен режимом парковки, датчиком движения и акселерометром.

CENMAX FHD-550 – модель с расширенным функционалом: в комплект CENMAX FHD-500 добавлена дополнительная камера, снимающая в качестве HD.

CENMAX FHD-650 – модель, оснащенная GPS модулем, исполненная в классическом дизайне, квадратной формы, на процессоре GeneralPlus GP5168, записывающая в разрешении Full HD при скорости 30 кадров в секунду, оснащенная 2.0″ (320×240) ЖК-экраном, матрицей GC2023 (1/3″)). Видеорегистратор имеет режим парковки, датчик движения, акселерометром и поддерживает функцию WDR.
В ближайшее время устройства поступят в продажу.
Комментарии и отзывы CENMAX FHD-200
Обзоры:
Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбит/сек Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбит/сек
Обзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSDОбзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSD
Обзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний дискОбзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний диск
Новости:
QNAP выпустила NAS-накопитель TS-230 с двумя отсеками для дисков

Компания QNAP выпустила стильный NAS-накопитель TS-230 для домашнего использования. Устройство окрашено в...
Micron сообщила о выпуске SSD-накопителей 2300 и 2210

Micron анонсировала твердотельные накопители SSD для управления ресурсоемкими приложениями. Накопители ос...
Sabrent выпустила 8 терабайтный M.2 накопитель Rocket Q

Новичок на рынке твердотельных накопителей компания Sabrent представила 8 терабайтный накопитель SSD M.2 ...
Обзор Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB (11296-01-20G). Оптимальная замена NVIDIA RTX 2060Обзор Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB (11296-01-20G). Оптимальная замена NVIDIA RTX 2060
Лучшая кофеварка. REDMOND SkyCoffee M1509SЛучшая кофеварка. REDMOND SkyCoffee M1509S
Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плееромОбзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером
Обзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлениемОбзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлением
Обзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/секОбзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/сек
OPPO A52 выглядит шикарно...
OPPO A52 выглядит шикарноОфициально представлен новый смартфон OPPO A52, который обладает весьма интересным дизайном корпуса и дос...
Представлен изогнутый игровой монитор MS...
Представлен изогнутый игровой монитор MSКомпания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Optix PAG343CQR, которая получила 34-дюймову...
Intel усердно работает над процессорами ...
Intel усердно работает над процессорами В базе данных 3DMark был обнаружен инженерный образец процессора Intel Rocket Lake-S, который имеет 8 яде...
Synology запускает корпус NAS DiskStatio...
Synology запускает корпус NAS DiskStatioSynology запускает новое сетевое хранилище с двумя отсеками для жестких дисков. Корпус DiskStation DS220j...
Смартфон Xiaomi Mi 10 вышел в России...
Смартфон Xiaomi Mi 10 вышел в РоссииКомпания Xiaomi дала старт российским продажам флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, который оценен в 69 9...
Nokia представила смартфон Nokia 8.3 5G...
Nokia представила смартфон Nokia 8.3 5GNokia анонсировала серию смартфонов 5G Originals. Одним из смартфонов серии стал Nokia 8.3 5G. Nokia осна...
ОЗУ для MacBook Pro подорожало...
ОЗУ для MacBook Pro подорожалоСотрудники компании Apple довольно интересно поступили со своим ноутбуком MacBook Pro начальной комплекта...
Redmi K30 Pro с 12 ГБ ОЗУ уже подешевел ...
Redmi K30 Pro с 12 ГБ ОЗУ уже подешевел Всего неделю назад компания Redmi выпустила в Китае топовую версию смартфона Redmi K30 Pro, которая отлич...
Samsung готовит новый Exynos...
Samsung готовит новый ExynosПоявилась достаточно интересная информация о том, что компания Samsung планирует в ближайшем будущем выпу...
Представлены мониторы AOC P2...
Представлены мониторы AOC P2AOC представляет новую линейку P2, ориентированную на профессиональных пользователей. В линейку вошли мон...
Лучший чехол для Samsung Galaxy A20e...
Лучший чехол для Samsung Galaxy A20eКогда-то давно, когда смартфоны только появлялись в продаже и пользователи носили в руках тяжеленные гадж...
Abkoncore C710S для новых видеокарт...
Abkoncore C710S для новых видеокартНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует вы...
Обзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон
Обзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютераОбзор Defender V11. Компактная акустическая 2.1 система для компьютера
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 ГцОбзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешкаОбзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS256GJF910). Быстрая и надежная флешка
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor