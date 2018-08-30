Представлены экшн-камеры DIGMA DiCam 210 и DiCam 410

DIGMA выпустила новые экшн-камеры: DiCam 210 и DiCam 410. Устройства отличаются функцией записи в Ultra HD-разрешении. Оснащены производительным процессором AllWinner V3 на базе ядра ARM Cortex-A7. Процессор работает на с тактовой частотой в 1.2 ГГц и разработан специально для экшн-камер и систем для записи видео. Используемый в экшн-камерах процессор изображения (ISP) HawkView обеспечивает эффективную коррекцию видеоряда при записи. Сюда входят такие функции как: пиксельная коррекция, исправления затенения объекта, программируемая цветокоррекция, улучшение контрастности и насыщенности, а также фильтр шумоподавления.

В устройствах используется матрица Sony Exmor R IMX179 с разрешением в 16 мегапикселей. Этот сенсор позволяет делать снимки высокой четкости и контрастности с максимально низким уровнем шума при низком освещении. Оптика имеет широкие углы обзора в 160° и апертуру 2.5мм. Присутствует поддержка записи формата 4K Ultra HD (3840x2160 пикселей). Камеры могут делать фотоснимки с разрешением 16 мегапикселей. Для запечатления красочных моментов присутствует функция TimeLapse с возможностью записи видео до 120 кадров в секунду.

Адаптеры из комплекта позволят использовать экшн-камеры в любом месте: во время пеших прогулок или езды на велосипеде, или даже бейсджампинга. А водонепроницаемый чехол понравится любителям дайвинга. Управляйте вашими устройствами даже со смартфона, с помощью встроенного Wi-Fi и фирменного приложения для Android и iOS. Отсмотреть съёмки можно, просто подключив камеру по microHDMI разъёму. Поддерживаются microSD-карты объемом до 64 ГБ. DIGMA DiCam 210 и DiCam 410 обладают интерфейсом на русском и английском языках.