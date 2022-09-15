Представлены экшн-камеры GoPro Hero 11 Black и GoPro Hero 11 Mini

Компания GoPro представила две экшн-камеры Hero 11 Black и Hero 11 Mini. Характеристики обеих новинок GoPro одинаковы, но они отличаются своими размерами.

Обе модели имеют датчик изображения оптического формата 1/1,9 дюйма с разрешением 27 МП. Камеры способны записывать видео в 10-битном цвете с разрешением до 5,3K и частотой 60 кадров в секунду. При записи в 4К, можно записывать видео со скоростью 120 кадров в секунду, а в разрешении 2,7К можно записывать видео со скоростью 240 кадров в секунду. Камеры поддерживают технологию TimeWarp 3.0 и стабилизацию HyperSmooth 5.0. В экшн-камерах используется процессор SoC GP2. Новинки оснащены аккумуляторами Enduro емкостью 1720 мАч.

Камеры водонепроницаемы, а без защитного чехла они могут погружаться на глубину до 10 м. GoPro Hero 11 Black с годовой подпиской GoPro оценена в 400 долларов. GoPro Hero 11 Mini поступит в продажу 25 октября за 300 долларов.

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