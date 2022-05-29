Представлено обновленное приложение Google Calculator…

Более того, когда приложение используется с другим приложением в режиме многозадачности с разделенным экраном, журнал истории исчезает, так что оба приложения можно использовать без каких-либо проблем. Приложение получило переключатель быстрых настроек, который позволяет быстро получить доступ к калькулятору с любого экрана. В предыдущем обновлении Google представил дизайн Material You для приложения Google Calculator. Устройства Samsung Galaxy Tab поставляются с предустановленным приложением Samsung Calculator с множеством функций и приличным пользовательским интерфейсом.