Представлено обновленное приложение Google Calculator

Google объявила, что снова сосредоточится на планшетах и ​​внесет различные улучшения программного обеспечения в Android 13. Компания выпустила обновленное приложение-калькулятор для планшетов. Калькулятор Google, предустановленный на различных телефонах и планшетах, теперь имеет новый дизайн пользовательского интерфейса. Новая версия 8.2 оптимизирована для использования всех преимуществ большого дисплея планшета. Теперь калькулятор показывает все необходимые кнопки справа и журнал истории слева.

Более того, когда приложение используется с другим приложением в режиме многозадачности с разделенным экраном, журнал истории исчезает, так что оба приложения можно использовать без каких-либо проблем. Приложение получило переключатель быстрых настроек, который позволяет быстро получить доступ к калькулятору с любого экрана. В предыдущем обновлении Google представил дизайн Material You для приложения Google Calculator. Устройства Samsung Galaxy Tab поставляются с предустановленным приложением Samsung Calculator с множеством функций и приличным пользовательским интерфейсом.