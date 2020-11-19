Предстоящая функция WhatsApp позволит отключать видео перед публикацией статуса

В сети появились доказательства того, что WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит пользователям отключать видео перед отправкой их контакту или вашему статусу.

Снимок экрана показывает, как будет работать эта функция, теперь рядом с информацией о продолжительности и размере файла в левой части экрана есть значок динамика. Люди смогут нажать на него, чтобы отключить звук видео, которым они хотят поделиться с контактом, или указать свой статус. Эта функция все еще находится в стадии разработки и еще не доступна даже для бета-тестеров.

Еще одна обнаруженная функция находится в стадии разработки, и она понравится многим пользователям - Прочитать позже. Эта функция переводит архивированные чаты на другой уровень, на изображении можно увидеть, что Архив сообщении теперь читается позже.
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