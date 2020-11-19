Предстоящая функция WhatsApp позволит отключать видео перед публикацией статуса

Снимок экрана показывает, как будет работать эта функция, теперь рядом с информацией о продолжительности и размере файла в левой части экрана есть значок динамика. Люди смогут нажать на него, чтобы отключить звук видео, которым они хотят поделиться с контактом, или указать свой статус. Эта функция все еще находится в стадии разработки и еще не доступна даже для бета-тестеров.
Еще одна обнаруженная функция находится в стадии разработки, и она понравится многим пользователям - Прочитать позже. Эта функция переводит архивированные чаты на другой уровень, на изображении можно увидеть, что Архив сообщении теперь читается позже.