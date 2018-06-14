Преимущества IP камер видеонаблюдения

2018-06-14, Автор - Ленар Хайруллин; [76]

Стремясь организовать охрану или наблюдение за каким-либо помещением, люди охотно прибегают к покупке камер видеонаблюдения. Действительно, это довольно простой и эффективный способ контролировать всё, что происходит в выбранном помещении. Раньше на всех предприятиях: от магазинов до складов и офисов размещали аналоговые камеры, однако времена меняются, и теперь на смену стареющим технологиям пришли IP видеокамеры mysecurity.com.ua/videonablyudenie/videokamery/videokamery-ip/. Это современные приборы с высокой функциональностью, которые пользуются огромным спросом и уважением покупателей. Чем же они обязаны такой славе и какие преимущества имеют перед аналоговыми моделями?

камеры видеонаблюдения

Качество изображения

Прежде всего, качество камеры определяет качество «картинки», которую она воспроизводит. Аналоговые модели не могли похвастаться большим разрешением видео и высокой чёткостью Более того, они захватывали очень незначительной участок территории, что было мало эффективно в крупных помещениях. Такой подход требовал установки множества камер, что оборачивалось существенными тратами на покупку и обслуживание для владельца.

IP камеры видеонаблюдения решили эти сложности, когда обзавелись матрицами нового поколения и возможностью снимать изображение в 3, 5 и даже 6 мегапикселей. Такой размах позволял изделию охватывать огромное пространство, и вместе с тем давал очень высокую детализацию. Съёмка с частотой от 30 до 60 к/с позволяет получать превосходное и «плавное» видео, не напрягая глаза смотрящего.

Работа с видео

Благодаря высокой степени чёткости и большему разрешению (до 3072х2048) такие видеокамеры предоставляют немалые возможности, одна из них - это модель Hikvision DS-2CD2T43G0-I8. К примеру, если камера расположена в крупном магазине, то оператор может не только обозревать всё помещение целиком, но и фокусироваться на отдельных участках или людях. Отличное оптическое увеличение уловит всё: от лиц посетителей до номеров их автомобилей.

Дополнительные настройки также могут быть очень полезны. Некоторые современные модели оборудованы встроенными датчиками движения, что позволяет им быстро настраиваться на движущийся объект и следить за ним автоматически.

Запись звука

Ещё одним солидным преимуществом является запись звука. В отличие от старых и немых продуктов, современные технологии дают возможность слышать всё, что происходит в охраняемой зоне. Присутствующие звук, микрофон, динамик оказываются огромным плюсом при выборе изделия. Более того, при наличии определённых настроек и дуплексного канала, люди могут наладить диалогическое общение прямо по камере.

звук на камере

Удобство

Новые технологии отличаются также лёгкостью установки. Больше не нужно прокладывать километры разных проводов – достаточно одного оптоволоконного кабеля и маршрутизатора, чтобы связать вместе целую сеть видеокамер. Именно поэтому, эти устройства так популярны: они совершенно неприхотливы в монтаже и обслуживании.

Удалённый контроль

Одним из главных достоинств является контроль через интернет. Это тот принцип, по которому работает знаменитая видео няня: человек следит за ситуацией и направляет камеру из любой точки дома, города или мира. Встроенный WI-FI позволяет прибору принимать беспроводной сигнал из любой точки.

Больше не нужно содержать большой штат охранников, которые будут бездельничать и пить кофе за пультом, ведь можно самостоятельно отслеживать ситуацию и наблюдать за сотрудниками в любой удобный момент. Удаленный просмотр через интернет существенно усилит не только безопасность, но и рабочую дисциплину.

удаленный просмотр

Стоит заметить, что передача данных оказывается далеко не единственным преимуществом данной разработки. Благодаря новейшей беспроводной сети Ethernet пользователи могут обмениваться не только данными, но и питанием! PoE питание полностью ликвидирует необходимость протягивать к каждой камере по электрическому кабелю для питания системы, что очень экономично.

Доступность

Стоимость IP-камер также порадует покупателей: они ненамного дороже аналоговых. Однако учитывая их громадный потенциал, каждое такое изделие поможет избежать множества лишних затрат и сэкономить хозяину немало денег. Именно поэтому айпи видеонаблюдение Hikvision, Dahua пользуются таким уважением на международном рынке.


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