Преимущества и недостатки напольных унитазов. Какую модель выбрать?

Выбор унитаза – дело ответственное, ведь, сидя на этом предмете сантехники, вы проведете не такую уж малую часть своей жизни. Унитазы классифицируются по форме чаши, виду монтажа (напольные и подвесные), типу сливной конструкции и соединению с канализацией. Пожалуй, напольный унитаз по-прежнему является самым массовым решением. О его достоинствах и недостатках мы и поговорим далее.

Что из себя представляет напольный унитаз? Это обычный унитаз с постаментом, который крепят к полу. Он бывает двух видов: компакт и моноблок. Первый делится еще на два вида. В одном варианте бачок соединен с чашей заранее, арматура установлена на заводе, а во втором эти части нужно приобретать отдельно. В моноблоке бачок и чаша представляют собой одну конструкцию – это проще и надежнее, но при этом дороже и занимает больше места.

Отечественные напольные унитазы оценены в 3000-3500 рублей. Недорогие модели европейского производства обойдутся в 6000-10000 рублей. А вот цена на унитазы от топовых брендов стартует от 25 тысяч рублей.

Итак, к плюсам напольных унитазов с открытым бачком можно отнести простоту монтажа и обслуживания, возможность легкой замены аналогичной моделью, огромный ассортимент с отличиями в дизайне, расцветке и стиле, а также обилие недорогих моделей. Из минусов отметим труднодоступные места для уборки из-за постамента, частично открытую подводку, шум сливного бачка и возможность его запотевания. Такие унитазы выпускают следующие производители: Azzura, Catalano, Lineatre, Flaminia, Ceramice Dolomite, Devon & Devon, Duravit, Jorger, Twyford, Villeroy & Boch, Jacob Delafon, IDO, Gustavsberg Laufen, Cersanit, VitrА, Santec, Kerama Marazzi и другие.

Теперь перейдем к преимуществам и недостаткам приставных напольных бачков со скрытыми бачками. Плюсы: легкая уборка благодаря отсутствию пространства за чашей, тихий сливной бачок, отличная альтернатива напольному унитазу. Минусы: из-за отсутствия монтажной рамы нужно выстраивать нишу для бачка или монтировать его в стену из кирпича. Производством таких моделей занимаются компании Jacob Delafon, Villeroy & Boch, Laufen, Catalano, Grohe, Tece, Sanit, Hatria и другие.

Кстати, при выборе унитаза не забывайте о самом главном. Если вы хотите просто заменить старый унитаз без ремонта комнаты, то выбрать придется модель, схожую со старой. А каким моделям и брендам отдаете предпочтение вы сами?