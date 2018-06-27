Prestigio RoadRunner 585GPS или Mio MiVue C330? Лучший GPS-видеорегистратор за 5500 рублей:

На улицах российских городов появляется все больше автоматических систем фиксации нарушений ПДД, на фоне отказа от участия сотрудников ГАИ с переносными радарными комплексами. Так исключается коррупционная составляющая и разгружаются сами сотрудники для выполнения непосредственной своей задачи – организации безопасного движения. По задумке такие комплексы должны вынуждать водителей соблюдать скоростной режим, учитывать разметку и уважать других участников движения. Видеорегистраторы с GPS-информатором, выводящие уведомления по таким комплексам, можно считать важной составляющей такой профилактики, именно они дают необходимую информацию водителю и приучают к аккуратной езде.

Prestigio RoadRunner 585GPS и Mio MiVue C330 обзор

Сегодня у нас будет сразу два таких устройства: Prestigio RoadRunner 585GPS и Mio MiVue C330. Выбраны модели с поддержкой вывода таких уведомлений и доступные в среднем за 5500 рублей в российских магазинах.

Комплектация

Оба видеорегистратора поставляются в коробках с подробной информацией по техническим характеристикам. Предлагается базовый комплект в виде зарядного устройства в прикуриватель, крепления на лобовое стекло и технической документации.

Из приятных бонусов, владелец Prestigio RoadRunner 585GPS получает разборный зарядник с дополнительным USB, который можно будет задействовать для зарядки смартфона или питания навигатора.

Внешний вид

Prestigio RoadRunner 585GPS и Mio MiVue C330 выполнены в компактных корпусах с характерной компоновкой.

С фронтальной стороны по центру расположен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора у Prestigio 585GPS составляет 160 градусов, что особенно актуально в условиях города. У Mio C330 он всего лишь 130 градусов.

Со стороны пользователя расположен цветной дисплей, на которой выводятся данные по скорости движения и стационарным камерами. С помощью экрана можно будет вести корректировку угла съемки и просматривать ранее отснятые файлы.

Запись ведется на накопитель форм-фактора microSD. В сравнительном тесте мы использовали карты памяти объемом 64 Гбайт, проблем с записью и чтению не наблюдалось.

Управление проводится при помощи группы механических кнопок. У Mio MiVue C330 они на правой грани, у Prestigio RoadRunner 585GPS под экраном. С одной стороны удобно, когда элементы управления находятся в пределах видимости и отсутствует необходимость поворота корпуса для поиска нужной кнопки, но оба производителя реализовали вывод действий, соответствующий кнопкам на экран.

Ставятся на крепление с вакуумной присоской, оснащенной дополнительным прижимным механизмом. Фиксация достаточно надежная.

Владельцы этих видеорегистраторов смогут провести скрытый монтаж проводки под обшивкой, избавившись от свисающих проводов питания в салоне.

Дополнительный функционал

Претензий по качеству сборки за время длительных тестов у нас не возникло. Собраны добротно, выглядят с заделом на премиальность.Установленный GPS-модуль в Prestigio RoadRunner 585GPS и Mio MiVue C330 используется для вывода уведомлений по камерам контроля скорости. База данных обновляется регулярно. Наполнение хорошее, за время длительных тестов, нам не удалось найти комплексов на дорогах Казани, которые не сопровождались уведомлениями. Поведение информатора может быть настроено индивидуально, так среди опций предлагается лимит скорости, допустимое нарушение, дальность вывода предупреждения и максимально разрешенная скорость движения.

Видеозапись

Также данные с GPS используются для фиксации скорости движения и маршрута, эти данные могут быть полезными в качестве наглядного доказательства невиновности. Просматривать данные можно при помощи специального плеера.Из дополнительных функций доступных только в Prestigio RoadRunner 585GPS есть напоминание о необходимости включения фар, датчик начала движения и функция устранения искажений.Mio MiVue C330 построен на платформе Mstar 8382, максимальное разрешение съемки ограничено Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Изменить разрешение нельзя, только длительность роликов. Prestigio RoadRunner 585GPS построен на современной платформе Ambarella A7LA50 с максимальным разрешением Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Пользователь сможет уменьшить разрешение до HD или Full HD. Плюс для популярного Full HD есть улучшенные варианты с HDR и 45 кадрами в секунду.

Для сравнения мы предлагаем оценить съемку, проведенную в схожих условиях. Видеорегистраторы установлены на лобовом стекле, дополнительной коррекции цветового баланса и яркости не проводилось. Исходные файлы доступны в нашем OneDrive.

Что выбрать Prestigio RoadRunner 585GPS или Mio MiVue C330?

С учетом того, что оба видеорегистратора с GPS стоят одинаково в российских магазинах, наш выбор по итогам комплексных тестов за Prestigio RoadRunner 585GPS. В его пользу сыграет поддержка Super HD-съемки, увеличенный угол обзора и дополнительные функции. Оба регистратора оборудованы защитой от перегрева и поддерживают функцию GPS-информер, предупреждающая водителей о камерах и радарах на дороге.