Приложение 3D Moderator от компании Huawei

Huawei запускает свое приложение 3D Moderator для Huawei Mate 20 Pro и Mate 20 RS Porsche Design, что позволяет использовать довольно эффектные AR-трюки.

Используя усовершенствованную технологию внутри Mate 20 Pro / RS Porsche Design и чипсет Kirin 980, 3D Moderator может сканировать объект реальной жизни и позволит вам накладывать анимации на данную 3D-модель. Приложение создает «AI Live Model» или «3D Live Object», используя комбинацию 24-мегапиксельной самообучающейся камеры, точечного проектора, флуоресцентного осветителя, датчика приближения, датчика внешнего освещения и ИК-камеры в сочетании с двумя чипсетами Kirin 980 Блоки нейронной обработки. Объект, который вы хотите записать, должен быть на расстоянии от 15 до 25 см. В приведенном ниже видео показано, как работает приложение 3D Moderator. Самая крутая вещь в 3D Moderator - это возможность анимировать объект, который вы сканировали. Он может выполнять такие действия, как прыжки, балет, счастливая ходьба, перекрестный шаг, легкий ход и даже Kung fu.